Jayden’da Milan tehlikesi: Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı İtalyan devinin transfer listesinde yer alıyor

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki stoperin menajerinin İtalyan devi Milan'la transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Henüz yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye bir teklif gelmediği öğrenilirken Sarı-Lacivertlilier'in genç futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği süre kolay kolay bırakmayacağı da ifade ediliyor.

43 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezona sol bek olarak başlayan daha sonra stopere evrilen yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli formayla 43 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu asist katkısında bulunamadı. 13 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Oosterwolde'ye Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.