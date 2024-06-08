Filip Kostic iddiası

İtalyan basını, Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Cimbom, Juventus'ta oynayan Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki futbolcunun Thiago Motta'nın planları arasında yer almayacağı ve çözüm yolu aradığı ifade edildi. Ayrıca haberin detayında Juventus'un 10 milyon Euro bonservis beklediği futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgi duyduğu aktarıldı. Kostic, Arap kulüplerinin de transfer radarında bulunuyor. 2026 yılında kontratı sona erecek olan yıldız futbolcu, Serie A devinde görev aldığı 87 mücadelede 3 gol, 15 de asist kaydetti.

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