Ersun Yanal Amedspor’da

1. Lig'e yükselen Amed Sportif ile Ersun Yanal arasında İzmir'de başlayan görüşmeler sonuçlandı. Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yeni sezonda Amedspor'u Ersun Yanal çalıştıracak.

Daha önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ersun Yanal, "Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli. Amedspor olarak, TFF 1. Lig'deki ilk yılımızda lige heyecan katmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.