Beşiktaş Kosovalı golcü Vedat Muriç için devrede

Teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta gözler hücuma yapılacak takviyelere çevrildi. İspanyollar, Kara Kartal'ın Vedat Muriç'i istediğini öne sürdü.

TEMAS KURULDU

Haberde, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın Mallorca'nın golcü oyuncusu Vedat Muriç ile temas kurduğu ifade edildi. İlk olarak sezon sonuna kadar oyuncuyu kiralamayı düşünen Beşiktaş yönetiminin, Mallorca'nın kolaylık sağlaması halinde Muriç'i bonservisiyle de alabileceği hatırlatıldı. Ayrıca, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki golcüye İspanya'dan da ilgi duyan kulüplerin olduğu öne sürüldü.

9 GOL KATKISI

Kosovalı golcünün, İspanya'da başka bir takıma gitmek istemediği gelen haberler arasında yer alıyor. Geçen sezon Mallorca'da 33 maça çıkan Muriç 7 gol atarken, 2 de asist üretti. 12 milyon Euro değerindeki Vedat Muriç'in şu anki kulübü Mallorca ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.