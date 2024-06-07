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Milliler Polonya’da

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Milliler Polonya’da

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A Milli Takımımız, İtalya ile 4 Haziran'da oynadığı özel karşılaşmanın ardından Bologna'da Ümit Milli Takımımız ile bir antrenman maçı yaptı ve Polonya ile EURO 2024 öncesinde oynayacağı ikinci özel maç için bu ülkeye geldi. Bologna Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 1.5 saatlik uçuşun ardından Poznan Havalimanı'na ulaşan A Millî Takım ve beraber seyahat ettiği Ümit Millî Takım kafilesini, burada T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. A ve Ümit Millî Takımımız, daha sonra birlikte kamp yapacakları Opalenica kasabasındaki tesise geçti. A Milliler, öğleden sonra burada ilk idmanını yaptı.

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