Gigot ısrarı

Savunma hattına takviye yapmak isteen Bordo-Mavililer, Fransa Ligi'de Marsilya forması giyen Samuel Gigot için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı.

MARSİLYA'DAN AYRILACAK

30 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmayı hedeflediği belirtildi. Rotayı teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Gigot'e kıran yöneticilerin de 9 milyon Euro değerindeki oyuncu için Marsilya ile dirsek temasını sürdürdüğü ortaya çıktı.

30 GOLE KATKI SAĞLADI

Daha önce Spartak Moskova, Gent, Kortrijk ve Athletic'te oynayan 1. 87'lik stoper, hava hakimiyetiyle dikkati çekiyor. Gigot, kariyerinde 335 maça çıkarken, 23 gol attı ve 16 da asist katkısı yaptı.