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Gigot ısrarı

Marsilya’dan Samuel Gigot için düğmeye basan Fırtına, 30 yaşındaki stoper için tüm şartları zorluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Gigot ısrarı

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Savunma hattına takviye yapmak isteen Bordo-Mavililer, Fransa Ligi'de Marsilya forması giyen Samuel Gigot için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı.

MARSİLYA'DAN AYRILACAK
30 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmayı hedeflediği belirtildi. Rotayı teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Gigot'e kıran yöneticilerin de 9 milyon Euro değerindeki oyuncu için Marsilya ile dirsek temasını sürdürdüğü ortaya çıktı.

30 GOLE KATKI SAĞLADI
Daha önce Spartak Moskova, Gent, Kortrijk ve Athletic'te oynayan 1. 87'lik stoper, hava hakimiyetiyle dikkati çekiyor. Gigot, kariyerinde 335 maça çıkarken, 23 gol attı ve 16 da asist katkısı yaptı.

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