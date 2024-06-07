Fener’den Kessie sürprizi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları 4 koldan devam ediyor. Sarı-Lacivertliler dünyaca ünlü yıldızlarla transfer görüşmelerine devam ederken bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu teklife çok sıcak baktığı belirtildi. 2023-2024 sezonunda 31 maçta forma giyen Kessie, 10 gol atarken 4 de asist yaptı. 2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kessie, 71 kez Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyerken 10 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu 8 numara dışında 6 numarada da görev yapabiliyor.

32 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Franck Kessie, 2019 yılında İtalyan ekibi Atalanta'dan Milan'a 32 milyon Euro'ya transfer olmuştu.