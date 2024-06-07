Batshuayi’yi başkaları da istiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün iç transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, Mourinho'nun Batshuayi'ye sıcak baktığını ve Belçikalı forveti Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini bildirdi. Koç, "Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor" dedi. Sözleşmesi biten Mert Hakan'a da değinen Ali, "Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. F.Bahçe'yi yaşayan biridir" diye konuştu.

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