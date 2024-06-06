Uçuk teklifleri geri çevirdi

Bu yaz Barcelona'dan ayrılmayı planlayan ancak Xavi'nin vedası sonrasında teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte kararını yeniden gözden geçiren Polonyalı golcü Robert Lewandowski için Fenerbahçe'nin her türlü imkanı seferber ettiği kaydedildi. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise yıldız futbolcuyla ilgili, "Lewandowski, Barcelona'da kalmak için yapılan önemli mali teklifleri reddetti" ifadelerini kullandı. Bu sezon Barcelona formasıyla 49 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 26 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

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