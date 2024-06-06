Emekliye 18 bin TL

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında kampanya yarışı devam ediyor. Bankaların çoğunluğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.

Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı yükseltiyor. Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ek koşullarla birlikte promosyon tutarı 18 bin liraya kadar çıkıyor. Yeni emekliler kampanyalara bakıp bankasını seçerken, taahhütleri sürenler de isterse bankasını değiştirebiliyor.

KİM, NE KADAR VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

- AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

- ALBARAKA TÜRK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül.



- DENİZBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

- HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda ise en fazla 3.000 lira.

- İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

- TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

- VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ZİRAAT KATILIM: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

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