PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Emekliye 18 bin TL

Bankaların promosyon rekabeti bu ay da sürüyor. Pek çok banka kampanyalarını duyurdu. Emeklilere, dul ve yetimlere hangi bankanın ne kadar verdiği belli oldu. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Emekliye 18 bin TL

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında kampanya yarışı devam ediyor. Bankaların çoğunluğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.

Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı yükseltiyor. Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ek koşullarla birlikte promosyon tutarı 18 bin liraya kadar çıkıyor. Yeni emekliler kampanyalara bakıp bankasını seçerken, taahhütleri sürenler de isterse bankasını değiştirebiliyor.

KİM, NE KADAR VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

- AKBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

- ALBARAKA TÜRK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül.

- DENİZBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- FİBABANKA: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- GARANTİ BBVA: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira.

- HALKBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ING: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda ise en fazla 3.000 lira.

- İŞ BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ŞEKERBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim.

- TEB: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira.

- VAKIFBANK: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

- ZİRAAT KATILIM: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail’e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Artvin’de tur teknesi battı: 5 kişiyi balıkçılar kurtardı | O anlar kameraya yansıdı
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor
SON DAKİKA