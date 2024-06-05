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Kartal’dan Onuachu hamlesi

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Trabzonspor’da kiralık oynayan Nijeryalı forvet için hamle yaptı. Ancak Southampton 15 milyon Euro isteyince geri adım atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Kartal’dan Onuachu hamlesi

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Teknik direktör belirsizliğini çözememesine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Trabzonspor'da çok etkileyici bir performans sergileyen Paul Onuachu'ya kancayı attı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Southampton ile temasa geçerek Njieryalı yıldızın şartlarını sordu.

Ancak İngilizler'in Onuachu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve bu nedenle Siyah-Beyazlılar'ın geri adım attığı öğrenildi. Beşiktaş'ın teknik direktörün belirlenmesi sonrasında İngiliz kulübüyle bir kez daha görüşerek pazarlık yapabileceği de belirtiliyor. Trabzonspor formasıyla 26 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Onuachu'nun Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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