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Cham içi 4 milyon Euro

Bordo-Mavililer’in, Muhammed Cham için Clertmont’a son resmi teklifi 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Cham içi 4 milyon Euro

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Trabzonspor'un transfer çalışmalarında uzun zamandır uğraş verdiği oyuncular arasında yer alan Muhammed Cham için Fransız ekibi Clermont ile yapılan görüşmelerde istenilen sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine yurt dışında bulunan Trabzonspor yetkilileri, Fransız ekibine son bir teklif daha yaptı.

Trabzonspor, bonservis için Clermont'a 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerdi. Fransız ekibinin son teklife henüz bir geri dönüş yapmadığı ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. 23 yaşındaki 10 numaranın da Trabzonspor'a gitme arzusunun olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Bu arada Fransız basını da Clermont'un yapılan son teklife daha fazla direnemeyeceğini vurguladı.

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