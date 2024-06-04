Miha Zajc ile yol ayrımı

Kanarya'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile gelecek sezon devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcunun menajerine, kendisine takım bulmasını ilettiği belirtildi. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 2 asist yapan futbolcunun kontratı normal şartlarda 2026 yılında bitecek.



TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği Miha Zajc artık kendisine gelecek transfer tekliflerini bekliyor. Futbolcu, uzun vadeli kontrat istiyor.