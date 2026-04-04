ABD ve İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş 36. gününde devam ederken İngiliz Financial Times'tan dikkat çeken bir analiz geldi. ABD-İsrail savaşın ilk gününde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkiliyi öldürmüştü. Financial Times'a göre eski bir CIA ajanı "İran'da rejim değişikliği ABD'nin düşündüğünden çok daha zor" dedi.

Eski CIA ajanı "Bazı dış politika kuramcılarının gözden kaçırdığı şey, siyasi kültürün havadan yeniden tasarlanamayacağı ve insan doğasının Washington'daki bir konferans odasında yeniden şekillendirilemeyeceğidir. Şimdi soru, İran'ı onu çökmeye sahip olmadan, parçalanmasını etkileyecek kadar iyi anlayıp anlamadığımızdır." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in saldırıların başından bu yana temel amacı İran'da rejimi devirmek. Bunun için İran halkını sokaklara çağırdılar fakat bir ayı aşkın süredir devam eden savaş sırasında sokağa çıkanlar rejime destek verdi.

Dubai'ye İran misillemeleri

ESKİ CIA AJANI: TAHRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ZOR

Tahran'da yakın vadeli siyasi değişim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirten eski CIA ajanı, "Akademisyen Karim Sadjadpour'un da belirttiği gibi, Devrim Muhafızları ve ordu, rejimin varlığını sürdürmesini ekonomik çıkarları doğrultusunda sağlamaya çalışıyor. Askeri yenilgilerden sonra bile, rejimin temel baskı araçları, iktidarın şekillenmesi ve hayatta kalması için yeterince sağlam kalıyor." dedi.

BAE'NİN BOMBARDIMAN SONRASI ENDİŞESİ

ABD'nin Körfez ortakları, özellikle de BAE'nin "yaralı bir hayvanın karşısında yalnız bırakılmak istemediğini" belirten CIA ajanı, uzun bir savaşın maliyetleri artıracağını vurguladı ve bunları şu şekilde sıraladı: Tekrarlanan füze ve insansız hava aracı tehditleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği ve sigorta işlemlerinde aksama, Abu Dabi ve Dubai'deki yatırımcı güvenine baskı ve BAE topraklarında İran'ın vekil güçleri veya gizli misilleme yapma riski.

CIA ajanı Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin İran'a yönelik hava saldırıları sona erdiğinde rejimin hayatta kalıp kalmayacağı değil, aynı zamanda öfkeli, köşeye sıkışmış ve asimetrik misillemeye daha bağımlı bir şekilde hayatta kalıp kalmayacaklarıyla ilgili endişelerinin olduğunu vurguladı.