CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can, zincir marketlerden reklam sözleşmesi için baskı kurarak menfaat temin etmekle suçlanarak 2 Mart'ta tutuklanmıştı.

3 GÖZALTI JANDARMA BİNAYA GİRDİ Sabah saatlerinde 3 isim gözaltına alınırken Belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yaptı.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI? Bolu Belediyesi'ne yönelik devam eden 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi.

JANDARMA ÇUVAL DOLUSU BELGEYLE ÇIKTI

Jandarma ekipleri tarafından belediyenin bazı birimlerindeki evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.

TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında zincir marketler ve işletmecilerden belediye şirketi Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamaları için baskı kurarak menfaat temin etmekle suçlandı.

Bir grup tacir ve işletmecinin şikâyeti üzerine 28 Şubat 2026'da 13 kişiyle birlikte gözaltına alınan Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, savcılık işlemlerinin ardından 2 Mart 2026'da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.