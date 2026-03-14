Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.Bolu Belediyesi’nde jandarma araması
3 GÖZALTI JANDARMA BİNAYA GİRDİ
Sabah saatlerinde 3 isim gözaltına alınırken Belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi arama yaptı.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Bolu Belediyesi'ne yönelik devam eden 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi.
3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
JANDARMA ÇUVAL DOLUSU BELGEYLE ÇIKTI
Jandarma ekipleri tarafından belediyenin bazı birimlerindeki evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.
TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında zincir marketler ve işletmecilerden belediye şirketi Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamaları için baskı kurarak menfaat temin etmekle suçlandı.
Bir grup tacir ve işletmecinin şikâyeti üzerine 28 Şubat 2026'da 13 kişiyle birlikte gözaltına alınan Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, savcılık işlemlerinin ardından 2 Mart 2026'da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YA SEVE SEVE... TEHDİDİ
Soruşturma dosyasında, bazı market yetkililerinin "ya seve seve ya da…" şeklinde tehdit edildiği, toplanan paraların bir kısmının BOLSEV Vakfı üzerinden "burs" adı altında gösterildiği, önemli bir bölümünün ise farklı alanlarda kullanıldığı iddiaları yer aldı. Gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında Tanju Özcan'ı görevden uzaklaştırdı.