İskoçya’yı devirdik: 2-1

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 yendi. 17. dakikada Fiorini'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği uzun topu, Conway arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. 25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1. 83. Emircan Gürlük'ün vuruşunda, kaleciden seken topu savunma kornere attı. A Spor'dan yayınlanan maçta Ümit Milli Takım geri düşmesine rağmen maçı kazandı.

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