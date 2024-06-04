Helal sana Sultanım

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında başarılı bir performans ortaya koydu. Son maçta ABD ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-2'lik skorla devirmeyi başardı.

ÇEKİŞMELİ MAÇI KAZANDIK

Millilerimiz, ABD karşısında 25-21, 20-25, 21-25, 25-12 ve 12-15'lik setlerle galip geldi. Çekişmeli geçen maçtan zaferle ayrılan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 6. galibiyetini alırken, ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı ve parmak ısırttı. Daniele Santarelli yönetimindeki Kadın Voleybol Milli Takımımız, bu sonucun ardından 18 puanla ligde 5. sırada yer aldı.

SIRADA HONG KONG VAR

Filenin Sultanları, Hong Kong'daki üçüncü hafta maçlarında 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünya sıralamasında ise milli takımımız, 388.69 puanla zirvede. 382.13 puanla Brezilya ikinci, 373.16 puanla da Polonya da 3. durumda bulunuyor.



KOVBOY ŞAPKASI İLE KUTLADILAR

ABD'yi kendi evinde iyi bir voleybol ortaya koyarak yenen Filenin Sultanları, maçın ardından dikkati çeken bir harekete imza attı. Teksas'ta maç sonunda kovboy şapkası takan millilerimiz o anları sosyal medyada da paylaştı. Milli oyuncularımızın o anları, sosyal medyada beğeni topladı.



MELISSA VARGAS REKOR KIRDI

Milli oyuncumuz Melissa Vargas, toplam 187 sayıyla FIVB Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasında en skorer isim oldu. Ayrıca Vargas, kazandığımız ABD maçında da rekora imza attı. Mücadelenin 2. setinde milli takımın 23. sayısını atan Vargas, 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.