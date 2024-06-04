Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho dün basın toplantısında özel açıklamalara imza attı. Portekizli teknik direktör, "Burada patron benim, ekibimde kimlerin olduğu sizler için çok önemli olmamalı. Ben bu konuda biraz bencilim, tüm ilgiyi üzerime isterim" diye konuştu.

Mourinho, "Taraftarları mutlu edersem, 'özel' olurum. Özel olmak için özel şeyler yapmalısınız. Tesislerimize gittim. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Gelecek haftalar bizim içni kolay olmayacak çünkü oyuncularımızın birçoğu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olacak. Takımın içinde bulunduğu organizasyon beni etkiledi. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim. Bunu da sahada herkese göstereceğim" ifadelerini kullandı.

ARKANDA BİR TAKIM DEĞİL ÜLKE OLACAK!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, "Mourinho'ya 'Arkanda bir takım değil, ülke olacak' dedim. Portekiz'in nüfusu 10 milyon, Fenerbahçe'nin taraftarı 35 milyon! Avrupa'da Fenerbahçe'den küçük ülkeler var" dedi.



BASKIYI KALDIRAMAYAN F.BAHÇE'DE OYNAYAMAZ

Portekizli hoca Jose Mourinho, "Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, yöneticiler, hoca. Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı, üstümüzde baskı yaratmalı. Baskıyı kaldıramayan oyuncu, Fenerbahçe'de oynayamaz. Ben bu tutkuyu isterim" şeklinde konuştu.