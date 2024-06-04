PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Al Amrabat'ı ver Zaniolo'yu

Fiorentina’nın Galatasaray’a Amrabat-Zaniolo takasını önerdiği ancak Galatasaray’ın bu takasın üstüne para istediği ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Al Amrabat’ı ver Zaniolo’yu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kapısını İtalyan ekibi Fiorentina'nın sürpriz bir teklif ile çaldığı ve Sarı- Kırmızılı takıma Faslı orta sahası Sofyan Amrabat'ı teklif edip karşılığında bonservis bedeli olmadan Nicolo Zaniolo'yu istedi. Galatasaray'ın bu takas önerisine soğuk baktığı ve Zaniolo için Floransa ekibinden bonservis istediği öğrenildi.

Fiorentina'nın ise bonservis ödemeye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United ile 30 maça çıkan Faslı ön libero söz konusu karşılaşmalarda skor üretemedi. Amrabat'ın Fiorentina ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Fiorentina'nın ise Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmadığı ve Galatasaray'a geri dönen Zaniolo'nun ise Galatasaray'dan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.

VILLAREAL İDDİASI GELDİ
İspanyol basınından Relovo, Villarreal'in, Nicolo Zaniolo'yu kiralamak istediğini öne sürdü. Haberde Galataray'dan ayrılmak isteyen Zaniolo'nun da teklife sıcak baktığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Ankara’da vahşet: Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp kendini astı
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı olarak düşecek | Türkiye bu ay gri listeden çıkıyor
HAVA DURUMU | Bir anda bastırdı 40 dereceyi geçecek! Peş peşe aşırı sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl? | 3 Haziran 2024 hava durumu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türkiye yeniden uzaya gidiyor! | TÜRKSAT 6A yarın Ankara’dan...
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA