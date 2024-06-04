Al Amrabat’ı ver Zaniolo’yu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kapısını İtalyan ekibi Fiorentina'nın sürpriz bir teklif ile çaldığı ve Sarı- Kırmızılı takıma Faslı orta sahası Sofyan Amrabat'ı teklif edip karşılığında bonservis bedeli olmadan Nicolo Zaniolo'yu istedi. Galatasaray'ın bu takas önerisine soğuk baktığı ve Zaniolo için Floransa ekibinden bonservis istediği öğrenildi.

Fiorentina'nın ise bonservis ödemeye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United ile 30 maça çıkan Faslı ön libero söz konusu karşılaşmalarda skor üretemedi. Amrabat'ın Fiorentina ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Fiorentina'nın ise Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmadığı ve Galatasaray'a geri dönen Zaniolo'nun ise Galatasaray'dan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.

VILLAREAL İDDİASI GELDİ

İspanyol basınından Relovo, Villarreal'in, Nicolo Zaniolo'yu kiralamak istediğini öne sürdü. Haberde Galataray'dan ayrılmak isteyen Zaniolo'nun da teklife sıcak baktığı belirtildi.