Abdülkerim’e Körfez kancası

Galatasaray'da sergilediği performansla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan milli stoper Abdülkerim Bardakcı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız savunmacısı için bir Suudi ekibinin devreye girdiği ve Galatasaray'a 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi.

Yönetimin, Okan Buruk'tan da onay olarak bu teklifi reddettiği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 44 maçta forma giyen 29 yaşındaki başarılı stoper söz konusu mücadelerde 7 gol kaydetti. Tecrübeli stoperin Galatasaray ile olan kontratı 2025'te sona erecek.



Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği perforsmanla Avupa ekiplerini peşine takan tecrübeli stopere güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.