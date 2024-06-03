Vincenzo Montella: Fırsatın bilincinde olun

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün İstanbul'da İskoçya ile özel maçta karşılaşacak olan Ümit Milli Takımı'nı ziyaret etti. İtalyan teknik adam, Ümitler'in hocası Levent Sürme ile görüştükten sonra oyunculara, "A Milli Takım'a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı. Bu fırsatın bilincinde olun" dedi.

Euro 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Millilerimiz, savunma ve hücum organizasyonlarına ağırlık verdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün İtalya'ya gidecek. Arda Güler ile Salih Özcan da İtalya'da kampa katılacak. Milli Takımımız, yarın ise İtalya ile karşılaşacak.