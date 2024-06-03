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Teknik adam enflasyonu

İngilizler Beşiktaş’ın öncelikli hedefinin Ole Gunnar Solksjaer olduğunu yazdı. Kartal’ın listesindeki diğer isimlerin ise Mark Van Bommel ile Valeri Karpin olduğu belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Teknik adam enflasyonu

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki arayış devam ediyor. Yeni hoca konusunda çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Kartal'da adaylar da netlik kazanmaya başladı.

İLK HEDEF SOLKSJAER
İngiliz basını, Kara Kartal'ın daha önce de görüştüğü Ole Gunnar Solksjaer'den vazgeçmediğini iddia etti. Mirror'daki haberde, teknik direktör konusunda birden fazla alternatifle temas halinde olduğu belirtilen Beşiktaş'ta Norveçli teknik adamın hedef isim olduğu ifade edildi. Son olarak Premier Lig devi Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2021 yılından beri yana herhangi bir kulüpte görev almıyor.

KARPIN DE LİSTEDE
Öte yandan Rus basını ise Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin, Rostov ve Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Valeriy Karpin ile temas kurduğunu öne sürdü. Haberde Kartal'ın Karpin ile anlaşmak için yıllık 3 milyon Euro ödemesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca Beşiktaş'ın talip olduğu bir diğer teknik adam Mark van Bommel ise şu anda Belçika'da Royal Antwerp'i çalıştırıyor. 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Van Bommel, daha önce PSV ve Wolfsburg'u çalıştırmıştı.

MOURINHO'YA MEYDAN OKUYACAK
Mirror, Beşiktaş ile Solksjaer görüşmesinin detayında Jose Mourinho'ya da atıfta bulundu. Haberde, "Beşiktaş, onun Mourinho'ya meydan okumasını istiyor" denildi.

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