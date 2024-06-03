Kerem’in alternatifi Oğuz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun adı Avrupa takımlarıyla anılıyor. Kerem'in İspanyol ekibi Real Sociedad ile anlaşma sağladığı ve Sociedad'ın Galatasaray ile anlaşması durumunda bu transferin tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Yıldız futbolcunun olası ayrılığı için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ise Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldı. Aslan'ın, Kerem'in ayrılması durumunda Akdeniz ekibi ile temaslarına sıklaştıracağı ve Oğuz'u kadroya katmaya çalışacağı öğrenildi. Bu sezon Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 13 gol, 8 asiste imza attı.

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