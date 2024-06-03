Kartal’a Arnavut golcü

Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen, Cenk Tosun ile de yeni kontrat için henüz anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta takviye yapılacak bölgelerden birisi de hücum hattı olacak. Bu mevki için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş ile ilgili Rusya'dan flaş bir iddia geldi. VseProSport'un haberine göre; Kartal, Rubin Kazan'ın golcüsü Mirlind Daku'ya transfer teklifi yaptı. Haberde iki kulübün görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Rus ekibinin Arnavutluk ile EURO 2024'te mücadele edecek 26 yaşındaki futbolcusunun değerinin artıracağına inandığı ve transferi turnuva sonrasına bırakmak istediği hatırlatıldı. Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen Daku, 10 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

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