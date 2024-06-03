Kafalarına göre adam almasınlar!

Bu hafta sonu yapılacak olan tarihi seçim öncesi Fenerbahçe'de gündem ısınıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım dün yine flaş açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor. Bizim Ali Koç ve yönetimiyle derdimiz yok. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eski gücüne kavuşması lazım" ifadesini kullandı. Ali Koç'u da uyaran Yıldırım, "Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım" dedi.

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