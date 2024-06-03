Dünya Fener’i konuşuyor

Teknik direktörlük kariyerinde 27 kupa kazanan Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanması hem dünyada hem de Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan uyandırdı. Fenerbahçeli kurmayların İstanbul'a getirdiği Mourinho için Sabiha Gökçen Havalimanı'na helikopter indirildi. Stadın etrafında helikopter ile tur atan Mourinho daha sonra konaklayacağı otelin yolunu tuttu.

PARAYLA YAPTIRAMAZSIN!

Devler Ligi finalinin oynandığı akşam da Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den bahsetti. "Telefonumdaki en ünlü kişi F.Bahçe Başkanı" diyen Mourinho için Sarı-Lacivertli taraftarlar da "Bu reklam, parayla bile yaptırılamaz" yorumlarında bulundu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI SAKİN OL

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ettiği maçta Real'in yıldızı Bellingham ile Mourinho arasında eğlenceli anlar yaşandı. Mourinho, Bellingham'a "Eğer önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan sakin ol" dedi. Bu sözlere Bellingham'ın kahkaha ile karşılık verdiği görüldü.