Teknik: Pekiyi, Fizik: Zayıf

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olması beklenen Portekizli çalıştırıcının ilk raporunu yönetime sunduğu belirtildi. Mourinho'nun bu raporda çarpıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. 61 yaşındaki hoca, takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Mourinho, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Ayrıca kanada bir takviye ile golcü transferi de istedi. Mourinho, Chelsea'ye 50 yıl sonra Premier Lig'i, İnter'e 45 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni, Real Madrid'e 22 yıl sonra Copa del Rey'i kazandırdı. Roma'ya 15 yıl sonra kupa kazandıran ve Avrupa'da ilk şampiyonluğunu yaşatan Portekizli, Fenerbahçe'nin uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyecek.



MEYDAN OKUMAYI SEVERİM

Jose Mourinho, Devler Ligi finalini Londra'da takip etti. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şansı için, "3 tur var. 8 oyuncu EURO 2024'e gidecek. Zor olacak ama meydan okumayı severim. Devler Ligi için savaşacağım" diye konuştu. Rio Ferdinand'ın, "Telefonuna kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Fenerbahçe başkanı" dedi.

Portekiz medyası, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması sonrasında, "Uyuyan devi uyandırmak için yeni bir adım attı" yorumunda bulundu.