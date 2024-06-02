Mertens ile 1 yıl daha

Belçikalı yıldız Dries Mertens, ülkesinden DH'ye özel açıklamalar yaptı ve Galatasaray ile sözleşmesini uzatacağını dile getirdi. Mertens, "1 yıl daha sözleşmemi uzatacağım. Ondan sonra kariyerim sona erecek. Bu yaz kramponlarımı bir kenara bırakamayacak kadar oyundan keyif alıyorum. Arabistan ve Amerika'dan ilgi vardı ama eşim Kat beğenmedi. Türkiye'de muhteşem bir hayatımız var. İtalya gibi Türkiye de kalbimi kazandı" dedi. Son 2 sezondaki katkısı nedeniyle taraftarların gönlünde taht kuran Mertens, 16 asistle geride bıraktığımız sezon ligde asist kralı olmayı başardı.

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