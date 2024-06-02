Kerem Hadise’si!

Popçu Hadise, uzun süre Kaan Yıldırım ile aşk yaşadı. Herkes ikilinin evleneceğini beklerken onlar ayrılık kararı aldı. Hadise çok geçmeden iş insanı Mehmet Dinçerler ile yakınlaştı. Jet hızıyla evlilik kararı aldı. Ancak 5 ayda boşandı. Hadise son olarak aşklarıyla değil kazandığı paralar ve konser pozlarıyla gündem oldu.

Ancak katıldığı bir doğum günü partisi dedikodu kazanını kaynattı. Hadise konserlerine ara verdi ve soluğu Bodrum'da aldı. Popçunun Bodrum çıkarması ise Kerem Bürsin'in doğum gününe denk geldi. Kerem Bürsin yeni yaşını Hadise, Mert Yazıcıoğlu, İnan Kırdemir, Tuba Büyüküstün ve Hande Doğandemir'le Bodrum'da kutladı. Bürsin'in Hadise'yle çektirdiği kare ise sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, Kerem Bürsin ve Hadise'yi birbirine çok yakıştırdı. "Keşke sevgili olsalar" yorumları yapıldı...