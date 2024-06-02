İstanbul’a geri dön Bilic

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarında rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Hırvatistan'dan Germanijak'ın haberine göre; Hasan Arat, Siyah-Beyazlı takımın eski teknik direktörlerinden ve şu anda da Suudi ekibi Al Fateh'i çalıştıran Slaven Bilic'e bir telefon açtı ve İstanbul'a geri dönmesini istedi.

Haberin detayında Slaven Bilic'in, Arat'a düşünmek için zaman istediği ve kısa bir süre içerisinde geri dönüş yapacağını ilettiği ifade edildi. Hırvat hoca ile 2 yıl daha kontratı bulunan Suudi ekibinin ise Bilic'i kolay kolay bırakmayacağı ve deneyimli çalıştırıcı için Beşiktaş'tan tazminat talep edeceği de gelen haberler arasında.