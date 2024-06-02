Fener’den tarihi hamle: Lewandowski

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho hamlesinin ardından forvet hattı için de ciddi çalışma yürütüyor. Sarı-Lacivertliler, yıldız golcü Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile temas kurdu. Fenerbahçe kurmaylarının 35 yaşındaki Polonyalı golcünün transferi için yoğun uğraş verdiği ilk olarak transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Sarı Kanarya, zor gibi gözüken transfer için tüm imkanlarını seferber etmek istiyor.

45 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

2022 yılından beri Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kariyerinde birçok başarılar elde eden tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Lewandowski için şimdiye kadar 50.1 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Lewa, 2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya 45 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Dortmund ve Lech Poznan gibi takımların da formasını giyen Lewandowski, Polonya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.