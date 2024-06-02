Doğru tarih maaşı artırır

Milyonlarca sigortalı emeklilik için gün sayarken şartları dolduranlar başvurularını yapmaya devam ediyor. Ancak birçok sigortalının kafasında emekli dilekçesini hangi tarihte vermesi gerektiği konusunda tereddüt oluşuyor.



AY SONU VE BAŞI FARK ETMEZ

Emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Dolayısıyla sizin ayın 1'inde ya da 30'unda dilekçe vermeniz fark etmiyor. Örneğin Haziran'ın 1'inde başvuran bir sigortalı ile 30 Haziran'da başvuran sigortalı arasında fark bulunmuyor. Her ikisinin de maaş hesabı 1 Temmuz'da başlıyor. Bu yüzden dilekçe tarihinizin bir sonraki aya sarkmaması önem kazanıyor.



YIL ORTASI HESABI

Bir kısım sigortalılar Haziran Temmuz farkını merak ederken, bir kısmı da Aralık ile Ocak ayı farkını araştırıyor. Emekli olanların aylığı hesaplanırken, tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançlarının (brüt ücret) güncel değeri bulunuyor. Bunun için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile milli gelirin yüzde 30'unun toplamından oluşan güncelleme katsayısı bulunuyor.

Dilekçe verildikten sonra, ilk olarak dilekçe verilen tarihten önceki en son yılın aralık ayı itibarıyla ortalama kazanç bulunuyor. Hesaplanan kazanca, dilekçe 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında verildi ise ocak ayındaki emekli aylığı zammı ekleniyor. Dilekçe 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında verildiğinde de önceki yılın sonu itibarıyla hesaplanan kazanca ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ilave ediliyor. Dolayısıyla Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından fark oluşmuyor. Her iki emekli de Temmuz ve Ocak zammından yararlanıyor. Her ikisi içinde bir önceki yılın enflasyonu ve büyümesi dikkate alınıyor.

TAZMİNAT ÖNEMLİ

Ancak eğer emekli olmak isteyen sigortalı halen çalışıyorsa Temmuz ayı kıdem tazminatı için önem kazanıyor. Çünkü Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı memurlara yapılan zam kadar artıyor. Yüksek maaş alan sigortalılar için bu durum yüksek tazminat anlamına geliyor. O yüzden işten çıkmak için Temmuz ayını beklemekte fayda var. Fakat bu arada bir emekli maaşı da kaçırılıyor.



ARALIK-OCAK HESABI NASIL

Aralık ve Ocak aylarında da fark oluşuyor. Örneğin Aralık 2024 tarihinde dilekçe verecek olan bir sigortalı için hesap 2023 enflasyon ve büyümesine göre yapılırken Ocak 2025'de dilekçe verecek bir sigortalı için 2024 enflasyon ve büyümesine göre yapılacak. Dolayısıyla yıl içinde yapılan zamlar güncelleme katsayısından (enflasyon ve büyümenin yüzde 30'u) fazla ise Aralık'ta başvurmak emekli maaşını düşürecek, Ocak'ta başvurmak artıracaktır.