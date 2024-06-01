Tim Walter Hull City’de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tim Walter getirildi. Championship ekibi, Alman tenik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan duyuruda 48 yaşındaki çalıştırıcının, 1 Temmuz'da görevi resmen devralacağı belirtildi. Son olarak 2. Bundesliga'da Hamburg'u çalıştıran Walter, geçtiğimiz şubat ayından bu yana boştaydı. İlk kez Almanya dışında takım çalıştıracak olan tecrübeli hoca, daha önce Stuttgart ve Kiel'in A takımlarının dışında Bayern Münih ve Karlsruhe altyapılarında da görev yaptı.