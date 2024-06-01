Süper Lig’in en değerlisi Ferdi

Transfermarkt sezonun sona ermesinin ardından oyuncuların piyasa değerleriyle ilgili güncelleme yayınladı. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki milli sol beki Ferdi Kadıoğlu değerini 1 milyon Euro artırarak 21 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en pahalı oyuncusu oldu. Ferdi'yi 19 milyon Euro ile piyasa değeri 1 milyon Euro düşen takım arkadaşı Szymanski takip etti.

Listenin üçüncü sırasında da Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred var. 2 milyon Euro değer kaybeden Sambacı 17 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli üçüncü oyuncusu konumunda. 4. sırada Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi var. 1 milyon Euro değeri düşen Icardi'nin 17 milyon Euro değeri var. 5. sırada ise 17 milyon Euro ile Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez bulunuyor.