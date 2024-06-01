İlayda’nın ’yas günü’

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu (38), 2 yıl önce kansere yakalandı. Ancak tedavilere rağmen dün kurtarılamadı. Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun da aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Çomoğlu'nun ölümü, başta eşi Gökhan Günal olmak üzere sanat camiasını derinden sarstı.

2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan Gülşah Çomoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Bu acı ünlü oyuncu İlayda Alişan'ı da sarstı. Çünkü Çomoğlu, Alişan'ın kuzeni çıktı. İlayda, Gülşah Çomoğlu için duygusal bir paylaşım yaptı. Doğum gününde toprağa verilen Çomoğlu'nun 33 yaşındaki yaşgününden video paylaşan Alişan şu ifadeleri kullandı: Tam bugün iyi ki doğdun, melek oldun. Ve biz yine bugün bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum ışıklar içinde uyu.



SON KUTLAMA OLDU

İlayda Alişan kuzeni Gülşah Çomoğlu'nun son doğum günü partisini paylaşıp ona veda etti...



AYNI ACIYI YAŞADI

İlayda Alişan, kuzenini kanserden kaybetti. Annesi de o henüz 9 yaşındayken kanserden ölmüştü.