Fırtına’da değişim zamanı

Trabzonspor, Süper Lig'de birçok takım için belirsizlik yaşanırken transfer çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Lig bitmeden 3 oyuncuyla anlaşan, Başkan Ertuğrul Doğan'ın deyimiyle 3 oyuncuyla da anlaşma aşamasına yaklaşan Trabzonspor'da birkaç mevki dışında neredeyse sıfırdan bir takım oluşturulması gündemde.

Trabzonspor'da takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlere göre transferde sayılar artacak ve yeni isimlerde listeye eklenecek. Uğurcan'ın durumuna göre kaleye transfer yapacak Fırtına, stopere de en az iki takviye yapmayı planlıyor. Orta sahada ise Lundstram harici 3 oyuncu daha alınacak. Sağ kanatta Visca'nın yanına bir alternatif solda da Trezeguet'nin durumuna göre transfer yapılabileceği öğrenildi. Forvette de ayrılan Onuachu'nun yerine Dragus transfer edildi. Ancak Yaremchuk için de tamaslar sürüyor.