Aşk Bodrum’da yaşanıyor

Bodrum FK'da Süper Lig coşkusu yaşanıyor. Ege temsilcisi tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Altyapıdan A takıma çıkan ve 18 yıldır Bodrum FK forması giyen kaptan Celal Dumanlı, Süper Lig'e yükselmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Amatör Lig'den başladığı Bodrum kariyerine Bölgesel Amatör Lig, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig ve Trendyol 1. Lig'de devam etti. Önümüzdeki sezon ise Süper Lig'de boy gösterecek. Dumanlı, Sakaryaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Yolun sonunda mutlu olan taraf biz olduk, mutluyuz. 1 haftada 2 yıllık ağlamıştık neredeyse. Eşim de şaşırdı. Eşim beni hiç ağlarken görmez. Yeterince ağladık. Şimdi gülme sırası bizde" dedi.

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