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Tete’ye 6 milyon Euro

Yıldız oyuncuya Brezilya Ligi takımından 6 milyon Euro’luk teklif geldi. Galatasaray rakamı az buldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Tete’ye 6 milyon Euro

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Galatasaray'ın Zaha transferinde olduğu gibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği ve kadrosuna kattığı Tete, Sarı-Kırmızılılar'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan ve kariyerinde Leicester City ve Lyon gibi takımların formasını giyen Tete beklentilerin altında kaldı. Sambacı, Brezilyalı oyuncu bu sezon Galatasaray formasını giydiği 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. Yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Tete'ye Brezilya Ligi'nden bir takımdan teklif geldi. Galatasaray'a 6 milyon Euro öneren Brezilya kulübü transferi bitirmek istiyor.

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