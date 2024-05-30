Milli Takım’da Çağlar şoku!

A Milli Takımımız, EURO 2024 öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını dün Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli stoperimiz, Çağlar Söyüncü'nün İstanbulspor maçında yaşadığı uyluk arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım kadrosuna davet edilen Bertuğ Yıldırm'ın Ümit Milli Takımı'na gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, "EURO 2024 için belirlenen geniş kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı. Ümit Milliler 3 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak" denildi.

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