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Kerem koptu gidiyor

Galatasaray, Sociedad’ın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifin 15+5 milyon Euro’ya yükseltilmesini istiyor. Ajax, Lille ve Roma ise pusuda bekliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Kerem koptu gidiyor

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Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu yaz Sarı-Kırmızılı kulübe veda edebilir. 25 yaşındaki milli futbolcu için Cimbom'a resmi teklifler gelmeye başladı. Gelen en ciddi teklif ise İspanyol Ligi ekibi Real Sociedad'tan... Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. Ancak Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor. La Liga temsilcisi, yıldız futbolcu için Sarı- Kırmızılılar'a 12+3 milyon Euro'luk teklif yaptı.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray ise bu teklifi şimdilik reddetti. Sarı-Kırmızılılar'ın beklentisi ise 15+5 milyon Euro. Cimbom, Kerem Aktürkoğlu transferinden 20 milyon Euro kazanmayı hedefliyor. İspanyollar ise pazarlıkla rakamı daha aşağıya çekmeye çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Real Sociedad'ta oynamak istediği ancak Ajax, Lille, ve Roma'nın da pusuda beklediği belirtildi. Sociedad ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun da Galatasaray'dan kolaylık istediği öğrenildi. Bu sezon 54 maça çıkıp 3759 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

AYRILIK MESAJI VERMİŞTİ
Kerem Aktürkoğlu, "Umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım" açıklaması yaparak ayrılık mesajı vermişti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray kariyerinde 173 maçta forma giydi. 44 gol atarken, 39 asist yaptı. Milli oyuncu, toplamda 83 gole katkıda bulundu.

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