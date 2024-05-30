Kapris ’demet’i!

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın oynadığı dizinin setinde olay çıkardığı iddia edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı X'te yaptığı paylaşımda, "Demet Evgar sette herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar... Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu olayı ilk değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş. Demet önceden bunu inkar ediyormuş" diye yazdı.



Başka bir iddiaya göre de; Demet Evgar'ın küfürlü konuşması sonrasında dizinin yönetmeninin seti paydos ettiği ve Evgar'ın asistandan

özür dilemediği takdirde ise sete geri dönmeyeceklerini ve bu durum karşısında Evgar'ın ağlayarak af dilediği belirtildi.

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