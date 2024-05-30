Derrick Köhn’e talip var!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hannover'den kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Derrick Köhn ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga'dan 3 takımın ilgilendiği iddia edildi. Bu takımlardan birinin ise Eintracht Frankfurt olduğu öğrenildi.

3 GOLE KATKI YAPTI

Cimbom gelecek resmi tekliflere göre hareket edecek. Yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda ise Köhn'e veda edilecek. 8 Şubat'ta Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 gol, 2 asist üretti. Köhn'ün 2017'de 150 bin Euro olan piyasa değeri, 4.8 milyon Euro'ya ulaşmış durumda.