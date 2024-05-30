PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Derrick Köhn'e talip var!

G.Saray’ın Gana asıllı Alman yıldızını Bundesliga’dan 3 kulüp istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim tekliflere göre bir değerlendirme yapmayı düşünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Derrick Köhn’e talip var!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hannover'den kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Derrick Köhn ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga'dan 3 takımın ilgilendiği iddia edildi. Bu takımlardan birinin ise Eintracht Frankfurt olduğu öğrenildi.

3 GOLE KATKI YAPTI
Cimbom gelecek resmi tekliflere göre hareket edecek. Yönetimi tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda ise Köhn'e veda edilecek. 8 Şubat'ta Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma şansı bulurken, 1 gol, 2 asist üretti. Köhn'ün 2017'de 150 bin Euro olan piyasa değeri, 4.8 milyon Euro'ya ulaşmış durumda.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Kalben hakkında flaş suçlama: Ünlülere uyuşturucu satıyor
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Gazzeli çocukları bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar | Yazarlardan tepki yağdı
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...
Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe’de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi! TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav...
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Seçil Erzan’dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı |
TAKVİM gündeme getirmişti! MSB’den ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahına ilişkin net mesaj: Oldubittiye fırsat vermeyiz
SON DAKİKA