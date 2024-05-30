Berghuis için yeni teklif

Beşiktaş bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da yıldız oyuncularla görüşüyor. Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ajax'ın Hollandalı yıldız Steven Berghuis için Kartal'dan yeni bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda ekibine 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.

Ajax'ın ise bu teklifi şimdilik kabul etmediği belirtildi. Hollandalılar, Berghuis için 7 milyon Euro istiyor. Beşiktaş'ın bu rakamı çok bulduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah- Beyazlılar'ın kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için en fazla 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği iddia edildi.

2021 yılından beri Ajax forması giyen Berghuis, geride kalan sezonda 29 maçta 8 gol atarken 10 da asist yaptı. Hollanda Milli Takım formasını 42 defa terleten yıldız futbolcu sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Berghuis için şimdiye kadar 19 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.