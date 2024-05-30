PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Berghuis için yeni teklif

Kartal, 32 yaşındaki Steven Berghuis için Hollanda kulübüne 2.5 milyon Euro+bonus teklif etti. Ajax ise 7 milyon Euro’da diretiyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Berghuis için yeni teklif

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da yıldız oyuncularla görüşüyor. Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ajax'ın Hollandalı yıldız Steven Berghuis için Kartal'dan yeni bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda ekibine 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.

Ajax'ın ise bu teklifi şimdilik kabul etmediği belirtildi. Hollandalılar, Berghuis için 7 milyon Euro istiyor. Beşiktaş'ın bu rakamı çok bulduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah- Beyazlılar'ın kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için en fazla 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği iddia edildi.

2021 yılından beri Ajax forması giyen Berghuis, geride kalan sezonda 29 maçta 8 gol atarken 10 da asist yaptı. Hollanda Milli Takım formasını 42 defa terleten yıldız futbolcu sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Berghuis için şimdiye kadar 19 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye’deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa’nın da radarında
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı? Kalıntılarda GBU-39 izi
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...
Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Gazzeli çocukları bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar | Yazarlardan tepki yağdı
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber canlı yayınında İsrail’e tepki: Yerle bir olacak
Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! İtalya, İrlanda ve Norveç Başbakanı ile telefonda görüştü! | Filistin devletini tanıyın çağrısı!
Kaza mı, sabotaj mı? İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza raporu açıklandı! 69 saniye detayı...
Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe’de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis’te kabul edildi! TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son | TSK personel atama, tazminat, sınav...
Pendik’teki parçalanmış cesedin başı orada bulundu! Beyaz kova detayı: O görüntülerdeki şahsın evine mi gitti? Flaş tutuklama
ÖZEL | Sakatlığını açıklayan Çağlar Söyüncü EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Seçil Erzan’dan bomba Semih Kaya iddiası: 3 valizle iki kez çıktı! Fatih Terim de mağdur olarak dosyaya girdi! İddianamede dikkat çeken hesap hareketleri detayı |
TAKVİM gündeme getirmişti! MSB’den ’seçim’ maskeli ’teröristan’ tezgahına ilişkin net mesaj: Oldubittiye fırsat vermeyiz
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıkladı: Türk okçular dünya zirvesinde! Hedef Paris’te madalya
SON DAKİKA