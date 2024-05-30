5. yıldıza kavuşacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim, Sarı-Kırmızılı kulübün kurucu üyesi Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özbek, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sezon hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla beraber 5. yıldız için savaşacağız. Sadece futbol değil, amatör şubelerde de bu sene çıtamızı daha yukarılara çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Özbek, "Bu sene aynı desteği devam ettirdiğimiz takdirde inşallah sezon sonunda istediğimizi alacağız. Herkes bu sene için bayraklarını çıkarsın, gelecek sene için de bayraklarını hazırlasınlar" diye konuştu.

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