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Ronaldo rekora doymuyor

Al Ittihad’a 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 35 golle gol kralı oldu. Portekizli yıldız oyuncu, 4 farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu unvanını elde etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Ronaldo rekora doymuyor

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile Karim Benzema'nın yer almadığı maçta Al Ittihad karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı mücadeleye Cristiano Ronaldo damga vurdu. Portekizli süperstar, bir daha kırılması zor tarihi bir rekora imza attı. Al-Nassr, konuk ettiği Al-Ittihad'ı 4-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 69. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 79. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 90+5. dakikada Meshari Fahad Al-Nemer attı. Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu. Ronaldo ayrıca 4 farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu unvanını elde etti.

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