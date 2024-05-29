Emekliye en az 12.500 TL

Milyonlarca emekli Temmuz zamlarını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılacak. Ayrıca ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak. Bu kapsamda Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık da ele alınacak.

ENFLASYON AYARI

Taban aylıkta artış için 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu formül uygulanırsa, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarında gerçekleşen artış taban aylığa da yansıtılmış olacak.

Tüm emeklilerin geliri aynı oranda artmış olacak. İlk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının en az yüzde 25 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu oran taban aylığa da uygulanırsa en düşük aylık ödemesi 12 bin 500 liraya yükselecek. Kök aylığı 10 bin liranın altında olanlar halen 10 bin lira alırken, bu formül uygulanırsa ellerine 12 bin 500 lira geçecek. Böylece tüm emeklilerin geliri yüzde 25 artacak.

BİR FORMÜL DAHA VAR

Taban aylık artışına ilişkin bir formül de yıllık enflasyon hedefinin yansıtılması olacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıkladı. Taban aylık eğer bu oran yansıtılırsa 10 bin liradan 13 bin 600 liraya çıkacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesi 13 bin 600 liraya tamamlanacak.



NASIL UYGULANACAK?

- Kök aylığı 9 bin lira olan emekli, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyor.



- Bu emeklinin yeni kök aylığı eğer Temmuz zammı yüzde 25 olursa 11 bin 250, ek ödemesi de 450 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 700 lira olacak. Bu emekliye eğer taban aylık aynı kalırsa aylık 11 bin 700 lira ödenecek.



- Taban aylık yüzde 25 artırılırsa emeklinin ödemesi 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

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