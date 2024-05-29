Daha iyi olacağız

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak, taraftarlara gelecek sezon için mesajlar verdi. Bardhi, Trabzonspor'u daha iyi noktalara taşıyacaklarına inandığını belirterek, "Önümüzdeki sezon hem Avrupa kupalarında hem de ligde taraftarımızı mutlu etmek için daima çok çalışacağız. Trabzonspor hak ettiği yerlere ulaşana kadar asla pes etmeyeceğiz" dedi. Takımdan ayrılma ihtimali bulunan yıldız oyuncu bu paylaşımıyla kalacağını da belirtmiş oldu.

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