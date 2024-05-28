Tarihi tersten yazdı

Süper Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Tolunay Kafkas kabus gibi bir yıl geçirdi. Kafkas'ın sezon içinde görev yaptığı Ankaragücü ve Fatih Karagümrük küme düştü. Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı. Kafkas'ın yerine göreve gelen Emre Belözoğlu da takımı ligde tutmayı başaramadı ve Ankaragücü son hafta maçlarının ardından küme düşerek lige veda etti.

Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşmüş oldu. Ankaragücü'nde çıktığı 20 maçta 1.15 puan ortalaması yakalarken Karagümrük'ün başında çıktığı 11 mücadele ise sadece 1.00 puan ortalaması yakalayabildi.