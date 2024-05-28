Galatasaray şampiyonluğun yanı sıra dev bir gelirin de sahibi olmayı başardı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sahada yaşadığı mutluluk kasasına giren müthiş gelirle de ikiye katlandı. Sarı-Kırmızılı takım 116 milyon TL şampiyonluk ve lige katılım payı kazandı. Cimbom 123 milyon liralık galibiyet ve kupa primini de kasasına koydu.

DEVLER LİGİ'NDEN 170 MİLYON

Yayın gelirinden de 239 milyon TL'lik gelir elde eden Sarı-Kırmızılı takım sponsorluk gelirlerinden ise 129 milyon TL kazandı. Aslan bununla da sınırlı kalmadı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kaldığı için de 170 milyon lirayı daha kasasına ekledi.

Şu ana kadar toplamda 777 milyon TL'yi kasasına koyan Sarı Kırmızılı takım bu paranın çok daha fazlasını kazanabilme şansına sahip. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Galatasaray, Devler Ligi'ne kalması halinde 27 milyon Euro yaklaşık 943 milyon TL de ayakbastı parası alacak.

İLK MAÇI 20 AĞUSTOS'TA

Play-off turundaki ilk maçına 20 Ağustos'ta çıkması beklenen Galatasaray gruplara kalırsa her galibiyette 2.8 milyon Euro, beraberlikte ise 930 bin Euro gelir elde edecek.