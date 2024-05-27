Hatayspor mucizesi

Süper Lig'in son haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. 15.



SIRAYA ÇIKTI

Son haftaya girilirken düşmesi en kuvvetli aday olarak görülen Akdeniz ekibi Rize'yi Dele-Bashiru ve Strandberg'in golleriyle 2-0'la geçip puanını 41 yaptı ve 15. sıraya çıktı. Ankaragücü'nün Trabzon'a yenilip 40 puanda kalması sonucu da Akdeniz ekibi ligde kalmayı garantiledi.

DEPREME RAĞMEN

Deprem felaketinin ardından kümede kalarak büyük bir mucizeye imza atan Hatay'da bitime son 4 hafta Volkan Demirel'in yerine göreve gelen Özhan Pulat 4 maçta 8 puan toplayarak takımını ligde tutmayı başardı.

4 MAÇTA 8 PUAN

Özhan Pulat'ın göreve geldiği 34. haftadan itibaren çıktığı maçlarda 8 puan toplayan Akdeniz ekibi bu çabasıyla ligde kalmayı başardı.