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Hatayspor mucizesi

Küme düşmesi en kuvvetli aday olarak görünen Hatayspor evinde Rizespor’u yendi. Diğer maçlardan da istenilen sonuçlar gelince mucize gerçekleşti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Hatayspor mucizesi

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Süper Lig'in son haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. 15.

SIRAYA ÇIKTI
Son haftaya girilirken düşmesi en kuvvetli aday olarak görülen Akdeniz ekibi Rize'yi Dele-Bashiru ve Strandberg'in golleriyle 2-0'la geçip puanını 41 yaptı ve 15. sıraya çıktı. Ankaragücü'nün Trabzon'a yenilip 40 puanda kalması sonucu da Akdeniz ekibi ligde kalmayı garantiledi.

DEPREME RAĞMEN
Deprem felaketinin ardından kümede kalarak büyük bir mucizeye imza atan Hatay'da bitime son 4 hafta Volkan Demirel'in yerine göreve gelen Özhan Pulat 4 maçta 8 puan toplayarak takımını ligde tutmayı başardı.

4 MAÇTA 8 PUAN
Özhan Pulat'ın göreve geldiği 34. haftadan itibaren çıktığı maçlarda 8 puan toplayan Akdeniz ekibi bu çabasıyla ligde kalmayı başardı.

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